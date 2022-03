DJ PTA-Adhoc: FORIS AG: Veränderung im Vorstand der FORIS AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bonn (pta040/08.03.2022/18:15) - Bonn, 08.03.2022 - Der Aufsichtsrat der FORIS AG hat sich mit Herrn Prof. Dr. Hanns-Ferdinand Müller auf eine vorzeitige Beendigung seines Vorstandsmandats zum 30.06.2022 verständigt. Die Änderung geschieht auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Prof. Dr. Müller, den bis Ende 2023 laufenden Vertrag aus persönlichen, familiären Gründen aufzulösen. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch mit großem Bedauern zugestimmt.

Zugleich hat der Aufsichtsrat am heutigen Tag entschieden, dass das Unternehmen künftig durch das Vorstandsmitglied Herrn Frederick Iwans als Alleinvorstand geführt wird.

Bonn, 08.03.2022

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: FORIS AG Adresse: Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn Land: Deutschland Ansprechpartner: Prof. Dr. Hanns-Ferdinand Müller Tel.: +49 228 95750-20 E-Mail: vorstand@foris.com Website: www.foris.de

ISIN(s): DE0005775803 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1646759700986 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2022 12:15 ET (17:15 GMT)