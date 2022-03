Berlin (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Flüchtlingen in Deutschland"Wir schaffen das" - dieser damaligen Ansage der Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kann Deutschland dieses Mal gerecht werden. Warum? Weil die Politik die richtigen Entscheidungen getroffen hat und alle Akteure an einem Strang ziehen: auf EU-Ebene und hierzulande gleichermaßen. Keine aufwendigen und langwierigen Asylverfahren, schnelle und unkomplizierte Integration in den Arbeitsmarkt, Kinder zügig in die Schulen - diese Pläne machen deutlich, dass 2015 einen Lerneffekt hatte.Was zudem Mut macht, ist die zuvor kaum erwartbare Entschlossenheit zu einem gemeinsamen Vorgehen. Berlin als derzeitiges Hauptziel Tausender Flüchtlinge wird nicht allein gelassen. Am Beispiel der Flüchtlinge wird klar: Putins Krieg kann und wird weder Europa noch Deutschland spalten.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5165792