Der Kurs des Chipentwicklers Nvidia musste zum Wochenstart einen Kursrutsch in Kauf nehmen, das Marktumfeld ist nach wie vor angespannt. Auf diese Unterstützung kommt es jetzt an. Bodenbildung verfehlt Die Wertpapiere Nvidias verzeichnen in den letzten Tagen ein Minus. An diesem Montagabend fiel der Kurs des Unternehmens auf 198,00 Euro und markierte damit ein neues Rekordtief in diesem noch jungen Jahr. Somit scheitere Anfang dieser Woche der Versuch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...