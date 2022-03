Mit dem Starship-Raumschiff will SpaceX-Gründer Elon Musk den Mars besiedeln. Doch das Projekt rückt immer weiter in die Ferne - was laut Musk auch am Krieg in der Ukraine liegt. Starship ist das Lieblingsprojekt von Tesla-Chef und SpaceX-Gründer Elon Musk. Die Großrakete soll langfristig als Transportmittel zum Mars dienen, den Musk in einigen Jahren besiedeln will. Bevor das allerdings gelingen kann, braucht es Material. Mehr zum Thema Elon Musk spekuliert: Roboter für Tesla bald wichtiger als Autos Minihaus-Legende: Lebt Elon Musk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...