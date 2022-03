Apple hat seinem Budget-Modell iPhone SE ein Update verpasst. Es sieht zwar weiterhin aus wie das iPhone 8, unter der Haube hat sich aber allerhand getan. Die mittlerweile dritte iPhone-SE-Generation ist offiziell. Auch nach 2016 und 2022 hat der iPhone-Bauer nicht am Design geändert. Es ist weiterhin das günstigste Modell der iPhone-Familie und dürfte vor allem wegen seines Preises zahlreiche Käufer:innen finden. Zudem bietet der Hersteller das iPhone 13 und 13 Pro in neuen Grüntönen an. iPhone SE (2022): Alte Schale, neuer Kern Wie vorab ...

