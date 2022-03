Das neue iPad Air ist da - nach Angaben von Apple mit bis zu doppelt so guter Performance als bisher dank M1-Chip und 5G-Unterstützung. Im Rahmen seines Frühjahr-Events "Peek Performance" hat Apple unter anderem das neue iPad Air vorgestellt. Die wichtigsten Neuerungen sind der M1-Chip, die 5G-Unterstützung und der Folgemodus der Frontkamera. Das Modell punktet also vor allem durch mehr Leistung und Geschwindigkeit. Das iPad Air kann ab Freitag, 11. März, vorbestellt werden und soll ab dem 18. März verfügbar sein. In der Version...

