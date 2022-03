Das Unternehmen gehört damit zu den besten 1 der von EcoVadis bewerteten Unternehmen

Die Westlake Corporation (NYSE: WLK) hat heute bekannt gegeben, dass das europäische Geschäft von Westlake Epoxy ein Platin-Rating von EcoVadis, dem weltweit größten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, erhalten hat. Es handelt sich dabei um die höchste Bewertung für ökologische und soziale Leistungen.

Westlake Epoxy ist ein weltweit führender Hersteller von Epoxidharzen, Modifikatoren und Aushärtungsmitteln für hochleistungsfähige Materialien, Beschichtungen und Verbundwerkstoffe. Das Unternehmen hat vor kurzem die Übernahme des Epoxidgeschäfts von Hexion abgeschlossen, einem führenden Materiallieferanten für Beschichtungen und Verbundwerkstoffe, die in stark wachsenden Anwendungen wie Rotorblättern von Windkraftanlagen und leichtgewichtigen Strukturbauteilen in der Automobilindustrie eingesetzt werden.

"Dieser Meilenstein verdeutlicht, wie und wo wir wachsen wollen mit operativen und ökologischen Spitzenleistungen und einem Fokus auf die Schaffung von Mehrwert im gesamten Unternehmen, inklusive der Umstellung im Energiebereich", sagte Larry Schubert, Vice President des Bereichs Corporate Development and Sustainability der Westlake Corporation. "Unsere Kunden schätzen die beständige Performance des Epoxy-Geschäfts im Bereich Nachhaltigkeit, und mit dieser hervorragenden Bewertung werden dies nun auch die globalen Stakeholder tun."

EcoVadis, eine weltweit anerkannte Rating-Agentur für Nachhaltigkeit, hat die Bewertung des Epoxy-Geschäfts von einem bisherigen Silber-Rating auf das Platin-Rating erhöht. Mit der Bestnote der Agentur für ökologische und soziale Leistung gehört Westlake Epoxy zu den besten 1 der von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Die EcoVadis-Methode bewertete die Qualität des Nachhaltigkeitsmanagementsystems von Hexion B.V. anhand von Richtlinien, Maßnahmen und Ergebnissen und konzentrierte sich dabei auf 21 Aspekte, die zu vier Hauptthemen zusammengefasst wurden Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.

"Dieser Erfolg wurde durch kontinuierliche Verbesserungen bei der Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks und durch Fortschritte in Richtung der Nachhaltigkeitsziele erreicht", sagte Ann Frederix, Vice President bei Westlake Epoxy. "Ich möchte mich besonders bei unseren Kollegen aus der Forschung und Entwicklung bedanken, die aktiv Nachhaltigkeitskriterien in die Produktentwicklung einbringen, sowie bei all unseren Kollegen, die mit ihren kompetenten Beiträgen maßgeblich zur Weiterentwicklung unseres Nachhaltigkeitsprogramms beigetragen haben."

Westlake Epoxy beliefert eine Vielzahl von Branchen, darunter die Industriebereiche Klebstoffe, Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Hoch- und Tiefbau, Verbundwerkstoffe und Windenergie, Elektronik, elektrische Laminate sowie Schiffs- und Schutzbeschichtungen.

