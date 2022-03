Freiburg (ots) -



"Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit", lautet ein gerade viel zitierter Satz. Die Bundesanwaltschaft macht sich nun daran, das nicht zu akzeptieren. Karlsruhe ermittelt gegen Unbekannt wegen möglicher russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine. (...) Der Rechtsstaat schützt so nicht nur zivile Opfer, sondern warnt potentielle Kriegsverbrecher, sich nach der Tat ins Ausland zurückziehen zu wollen. Mag sein, dass die konkreten Erfolgsaussichten überschaubar sind, auch wird bis zu einer tatsächlichen Verurteilung ein langer Atem notwendig sein. In Zeiten der sozialen Netzwerke, der Handykameras und des offen gezeigten Unrechts gegenüber Schwächeren aber soll sich niemand sicher vor Strafverfolgung wähnen. Diese Botschaft ist wichtig. http://www.mehr.bz/khs68j



