Andersen Global erweitert seine bestehende Plattform in Mali mit dem Kooperationsunternehmen Kanaga Consulting um ergänzende Steuerkompetenzen und bekräftigt damit das Engagement, den Kunden vor Ort und auf globaler Ebene eine umfassende Abdeckung zu bieten.

Das 2011 gegründete Unternehmen Kanaga Consulting bietet eine breite Palette von Steuer-, Rechnungslegungs- und Beratungsdienstleistungen an, einschließlich der Bereiche Steuerkonformität, organisatorische Umstrukturierung, Lohnbuchhaltung, Managementkontrolle, Versicherungen und Schulungen. Unter der Leitung von Managing Partner Somine Dolo arbeitet die in Bamako ansässige Kanzlei mit inländischen und internationalen Kunden zusammen, darunter Unternehmen, Staaten, Nichtregierungsorganisationen, multilaterale Organisationen, Entwicklungspartner und andere Interessengruppen, die in die sozioökonomische Entwicklung Westafrikas eingebunden sind.

"Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global zeigt das Engagement unserer Kanzlei für erstklassigen Service und erweitert das Spektrum unserer Praxis", sagte Somine. "Unsere vereinte multidisziplinäre Expertise wird uns einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschaffen und die strategischen und operativen Bedürfnisse unserer Kunden bedienen."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Das Engagement von Kanaga Consulting für herausragende Leistungen und die umfangreichen lokalen Marktkenntnisse sind eine unmittelbare Bereicherung für unsere Präsenz auf dem Markt. Zusammen mit unserer bestehenden Kooperationsfirma in Mali bietet Kanaga Consulting Synergien bei Steuer- und Rechtsdienstleistungen für Kunden, die landesweit und in der Region tätig sind. Dies ist ein weiterer wichtiger Baustein für unsere Expansion in Afrika."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 10000 Juristinnen und Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 331 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

