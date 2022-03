Shanghai, 9. März 2022 (ots/PRNewswire) -Anlässlich des Internationalen Frauentags 2022 und zur Förderung, Anerkennung und Würdigung von Frauen in der Branche präsentiert XCMG (SHE:000425) die inspirierenden "She Power"-Geschichten und Errungenschaften weiblicher Ingenieure, die mit Mut, Beharrlichkeit und Pioniergeist die geschlechtsspezifischen Barrieren überwinden."Für XCMG haben Vielfalt und Gleichberechtigung seit jeher einen hohen Stellenwert. Wir sind bestrebt, eine integrative Kultur zu schaffen und all diesen talentierten Frauen, die in der Baumaschinenbranche arbeiten, die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu verwirklichen und über sich hinauszuwachsen. Wir fühlen uns geehrt, in einer von Männern dominierten Branche auf diese Frauen zählen zu können", so Wang Min, CEO und Chairman von XCMG.Adriana Rosa ist Leiterin der Betriebswirtschaftsabteilung bei XCMG Brasilien. Rosa ist seit 2020 für das Unternehmen tätig und kann auf umfassende Kenntnisse und Erfahrungen zurückgreifen. Sie zeichnet sich durch Mut zur Verantwortung und Initiative in der Teamarbeit aus. Innerhalb von drei Monaten verbesserte sie die Präzision der Kostenrechnung und die Verwaltung der Bestandsalterung wesentlich, führte innerhalb von vier Monaten das von ihr geleitete Budget-Informationssystem ein und entwickelte drei interne Schulungen, die von den Mitarbeitern als äußerst positiv bewertet werden. Dank des Förderungssystems von XCMG kann Rosa ihr Potenzial voll ausschöpfen und wurde im Jahr 2021 mit ihren Kollegen von XCMG Brasilien zum Top-Team ernannt.2021 wurde Rosa als weibliches Vorbild für ihren Beitrag ausgezeichnet. Sie sagt, dass die XCMG-Plattform ihr die Möglichkeit gegeben hat, sich selbst zu überwinden und ihr ganzes Potenzial freizusetzen.Fu Yuqin ist Ingenieurin im Bereich Auslegerkonstruktion und hat im XCMG-Kranforschungsinstitut an der Entwicklung der Krane mit höchster Tonnage gearbeitet. Sie hat eine führende Rolle bei der Bewältigung wichtiger F&E-Fragen übernommen und sagt, dass XCMG trotz seiner weltweit führenden Expertise im Auslegerbau ständig nach neuen Innovationen im Bereich der Produktzuverlässigkeit sucht."Die Technologie entwickelt sich ständig weiter, und nur wenn wir uns stärker als andere bemühen, können wir eine führende Position in der technologischen Innovation einnehmen", so Fu. "XCMG bietet Ingenieuren und Technikern wie uns eine großartige Plattform und leistet besonders durch die Förderung weiblicher Talente einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung unserer eigenen beruflichen Ziele. Wenn mein Kind auf der Straße voller Stolz sagt: 'Das ist der Kran, den meine Mutter entworfen hat', empfinde ich ein großes Gefühl der Erfüllung, denn die Zeit, die ich dafür aufgewendet habe, meinen Traum zu verwirklichen, inspiriert nun mein Kind dazu, seine eigenen Träume zu verwirklichen."Lu Yilin ist Industriedesignerin und arbeitet seit 10 Jahren bei XCMG. Ihre Abteilung beschäftigt immer mehr weibliche Mitarbeiter und hat viele nationale und internationale Preise gewonnen, darunter vier internationale Spitzenpreise - den iF Design Award, den Red Dot Design Award, den japanischen Good Design Award und den amerikanischen IDEA Award."Da unser Industriedesign hauptsächlich dazu dient, Produkte zu unterstützen, zu optimieren und ihren Absatz zu steigern, empfinden wir bei der Arbeit ein großes Gefühl der Genugtuung. Wenn zum Beispiel ein neues Produkt auf den ausländischen Markt kommt, verschafft uns die Anerkennung der Kunden ein immenses Gefühl der Selbstzufriedenheit und Erfüllung", so Lu."Die weiblichen Angestellten bei XCMG machen zwar nur 15 % der Gesamtbelegschaft von XCMG aus, gewinnen aber immer mehr an Einfluss. Wir danken ihnen für ihre harte Arbeit, ihren Mut und ihre Kompetenz, die es XCMG ermöglicht haben, den Meilenstein eines Jahresumsatzes von 100 Milliarden Yuan zu erreichen, denn ohne ihren Beitrag gäbe es das XCMG von heute nicht", sagte Wang. "Auch in Zukunft wird XCMG Frauen mehr Möglichkeiten bieten, um Vorbehalte und Stereotypen zu überwinden und noch größere Erfolge zu erzielen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1761905/Image_1.jpgPressekontakt:Wang Lin,+86-516-8756 5404,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115371/5165854