Die auf klinische Entwicklung und strategische Ressourcenbeschaffung spezialisierte Organisation Advanced Clinical, die sich für bessere klinische Erfahrungen in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung engagiert, freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass Dr. Andreas Amrein der Geschäftsleitung als Senior Vice President der Region Asien-Pazifik (APAC) und Japan sowie als Geschäftsführer für Europa und Kanada beigetreten ist.

Dr. Andreas Amrein, Senior Vice President of Asia-Pacific (APAC) and Japan as well as Managing Director for Europe and Canada, Advanced Clinical (Photo: Business Wire)

Dr. Amrein wird im Zuge der fortlaufenden Expansion und Stärkung des aktuellen Geschäftsbetriebs von Advanced Clinical in der APAC-Region mit Niederlassungen in Singapur, Australien und Japan maßgebend sein. Überdies wird er Entwicklungs- und Expansionsmöglichkeiten für weitere Standorte in ganz Europa und Kanada beaufsichtigen, um die aktuelle Präsenz des Unternehmens mit zehn Niederlassungen in Europa sowie einer Niederlassung in der kanadischen Metropole Toronto zu ergänzen.

Während seiner 20 Jahre in internationalen Führungspositionen leitete Dr. Amrein viele Teams und Organisationen in über 30 geografischen Gebieten, darunter Fortune-100-Unternehmen (Novartis, Abbott und Shire) ebenso wie dynamische Start-ups.

"Angesichts meiner Spezialisierung auf Dinge wie den zügigen Ausbau der Geschäftstätigkeit, Markteinführungen, Transformationen und Partnerschaften in Asien und auf der ganzen Welt freue ich mich, Advanced Clinical bei der Gründung hochwertiger internationaler Betriebe durch mein Wissen unterstützen zu können", sagte Dr. Amrein.

"Wir freuen uns, Andreas Amrein in unserem Team zu haben, insbesondere im Hinblick auf unsere weitere Expansion in der APAC-Region und Japan", so Julie Ross, Präsidentin von Advanced Clinical. "Amrein wird für die Beschleunigung unseres Wachstumskurses maßgebend sein, während wir unsere weltweiten klinischen Programme diversifizieren und unsere klinische Strategie für die Kunden und Patienten, denen wir dienen, aufbessern. Nach dem erfolgreichen Vorstoß in die Region im Jahr 2021 in Kombination mit den für 2022 geplanten Neueröffnungen von Büros in der APAC-Region wird Andreas Amrein uns ohne Zweifel dabei helfen, unsere Präsenz in APAC, Europa und Kanada als international führendes Unternehmen in den Bereichen klinische Forschung, FSP und strategische Ressourcenbeschaffung zu verstärken."

