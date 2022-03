Geberit AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2021



09.03.2022

Die Geberit Gruppe blickt auf ein überaus erfolgreiches, operativ jedoch sehr anspruchsvolles Geschäftsjahr zurück. Der Nettoumsatz wuchs in den letzten sechs Quartalen rund drei Mal schneller als im langjährigen Durchschnitt. Gleichzeitig bedeutete dieses unvermittelt eingetretene, starke Wachstum eine überaus herausfordernde Situation für die gesamte Organisation. Die im Vorjahresvergleich weiter gesteigerten Ergebnisse basierten auf der strukturellen und finanziellen Stärke sowie dem umsichtigen Krisenmanagement seit dem Ausbruch der COVID 19-Pandemie. Damit gelang es, die Position als führender Anbieter von Sanitärprodukten weiter zu festigen und Marktanteile zu gewinnen. Der konsolidierte Nettoumsatz stieg im Jahr 2021 um 15,9% auf CHF 3 460 Mio. - das stärkste Umsatzwachstum seit dem Börsengang im Jahr 1999. Das Betriebsergebnis (EBIT) nahm um 16,9% auf CHF 902 Mio. zu, was einer EBIT-Marge von 26,1% (Vorjahr 25,8%) entspricht. Beim Nettoergebnis führten die Steigerung bei den operativen Ergebnissen und ein verbessertes Finanzergebnis zu einer Zunahme von 17,7% auf CHF 756 Mio., was einer Nettoumsatzrendite von 21,8% entspricht (Vorjahr 21,5%). Im Vergleich dazu nahm der Gewinn je Aktie aufgrund der positiven Effekte des Aktienrückkauf-Programms überproportional um 18,9% auf CHF 21.34 zu. Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter: www.geberit.com. Der vollständige Geschäftsbericht ist auf www.geberit.com/geschaeftsbericht verfügbar. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

