DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Der Wind frischt auf: Guter Start ins Jahr 2022 für Erneuerbare Energien bei 3U

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta005/09.03.2022/07:00) - * Windertrag deutlich über Vorjahr und langjährigem Mittel * Anlagenverfügbarkeit mit 99 % auf hohem Niveau * Vorteilhafte Konditionen bei Stromabnahmeverträgen

Marburg, den 9. März 2022 - Das Segment Erneuerbare Energien im Konzern der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) verzeichnet einen guten Start ins Jahr 2022. Nach dem außerordentlich windschwachen Jahr 2021 lag die Stromerzeugung aus Windkraft in den Monaten Januar und Februar 2022 um rund 100 % über dem der ersten beiden Monate 2021 und fast 40 % über dem langjährigen Mittelwert der Stromerträge. Da die Stromerträge der Windparks nicht vorhersehbar sind, bilden die langjährigen Mittelwerte die Grundlage für die Konzernplanung in diesem Segment. Die technische Verfügbarkeit der Windparks, ein weiterer wesentlicher Faktor für die Erträge und damit der Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen, liegt bei 3U mit durchschnittlich rund 99 % unverändert auf einem hohen Niveau.

Die Windkraftanlagen der 3U erhalten keine Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) mehr. Der erzeugte Strom wird an Energieversorgungsunternehmen vermarktet, mit denen Stromlieferverträge (PPA, Power Purchase Agreements) abgeschlossen werden. Für die Stromlieferungen der Jahre 2022 und teilweise auch schon für 2023 konnte der 3U-Vorstand vorteilhafte Konditionen sichern, dank derer durchschnittliche Erlöse oberhalb der früheren Einspeisevergütung erzielt werden.

"Selbstverständlich ist das Geschäft der Stromerzeugung aus Wind und Sonne witterungsabhängig. Aber von fossilen Energieträgern unabhängig zu werden: Das ist zur Bekämpfung des Klimawandels von zentraler Bedeutung. Zugleich ist der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien auch der Schlüssel zur Energieautarkie, zu einer stärkeren Unabhängigkeit von Kohle-, Öl- und Gaslieferungen aus dem Ausland", ist Uwe Knoke, Finanzvorstand der 3U HOLDING AG, überzeugt. "Im Rahmen unserer Möglichkeiten leisten auch wir bei 3U unseren Beitrag zur Erreichung dieser Ziele."

Im Portfolio der 3U HOLDING befinden sich 3 Windparks mit zusammen rund 43 MW Nennleistung, ein Photovoltaikkraftwerk mit einer Nennleistung von rund 10 MWp, sowie eine Reihe weiterer, kleinerer Solarkraftanlagen.

Weitere Informationen:

Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

(Ende)

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1646805600916 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2022 01:00 ET (06:00 GMT)