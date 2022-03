DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

ENERGIEKOSTEN - In die Debatte über eine Entlastung der Haushalte wegen stark gestiegener Energiekosten kommt Bewegung. Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, zeigte sich mit Blick auf die drastisch gestiegenen Spritpreise offen für eine Senkung der Mehrwertsteuer für Benzin von 19 auf 7 Prozent. "Auch Mehrwertsteuersenkungen gehören zu möglichen Optionen", sagte Scheer. (Handelsblatt)

CHINA-POLITIK - Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in China muss ihr Profil neu ausrichten. Dem Handelsblatt liegt ein geheimer Bericht der Deutschen Botschaft in Peking vor, in dem das Bundesunternehmen aufgefordert wird, seine Projekte zu überdenken. Hintergrund ist die neue Chinastrategie der Bundesregierung, die angesichts wachsender Spannungen mit Peking einen härteren Kurs gegenüber dem Wirtschaftspartner in Fernost vorsieht. Es gelte zu prüfen, wie auf die politischen Veränderungen im Gastland reagiert werden müsse, heißt es in dem Bericht. (Handelsblatt)

PKW-MAUT - Um Deutschlands Straßen trotz der absehbar zurückgehenden Mineralölsteuer-Einnahmen zu finanzieren, ist nun eine Pkw-Maut im Gespräch. Das Institut "Agora Verkehrswende" schlägt eine Abgabe von durchschnittlich 5,4 Cent pro Kilometer vor; dies würde im Jahr 2030 Einnahmen in Höhe von etwa 33 Milliarden Euro bringen. Die Fahrten müssten dazu per Satellit und Handy-App protokolliert werden. (Süddeutsche Zeitung)

March 09, 2022

