DJ Brenntag erhöht Dividende und will weiter operativ wachsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Brenntag hat 2021 dank einer guten Entwicklung in beiden Geschäftsbereichen das operative Ergebnisziel übertroffen. Die Aktionäre sollen in den Genuss einer höheren Dividende von 1,45 Euro je Aktie kommen. Im Vorjahr zahlte Brenntag 1,35 Euro je Anteilsschein. Für das laufende Jahr stellt der Chemikalienhändler weiteres Wachstum in Aussicht.

2021 stieg der Umsatz auf 14,38 (Vorjahr 11,77) Milliarden Euro. Der Rohertrag, definiert als Umsatzerlös abzüglich Wareneinsatz kletterte auf 3,37 Milliarden Euro von 2,87 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte auf 1,34 (1,058) Milliarden Euro zu und fiel damit besser aus als von Brenntag erwartet. Der seit dem Herbst im DAX notierte Chemikalienhändler hatte als Zielmarke ein operatives EBITDA in einer Bandbreite von 1,26 Milliarden bis 1,32 Milliarden Euro in Aussicht ausgegeben.

Der auf die Aktionäre entfallende Konzerngewinn lag bei 448,3 (467) Millionen Euro. Je Aktie verdiente der Essener Konzern 2,90 (3,02) Euro.

Analysten hatten mit einem Umsatz von 13,75 Milliarden und einem operativen EBITDA von 1,32 Milliarden Euro gerechnet. Bei der Dividende wurde 1,47 Euro geschätzt.

In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwarte Brenntag, dass das operative EBITDA im Geschäftsjahr 2022 zwischen 1,45 und 1,55 Milliarden Euro liegen wird. Diese Prognose beruht nach Angaben des Konzerns aber auf der Annahme, dass sich das Marktumfeld im späteren Jahresverlauf normalisiert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2022 01:24 ET (06:24 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.