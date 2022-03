Der Halbleiterbedarf ist nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Vor allem der Megatrend Elektromobilität sorgt für eine steigende Nachfrage. Infineon ist perfekt aufgestellt, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Das Problem: In den letzten Tagen hat das an der Börse kaum jemanden interessiert. Doch das wird sich auch wieder ändern.Die Angst vor einer weiteren Eskalation in der Ukraine, den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und den Folgen der steigenden Energiepreise sorgt bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...