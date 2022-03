Europa will sich zusehends von russischen Öl- und Gasimporten unabhängiger machen. Auch Wasserstoff könnte hierbei eine noch größere Bedeutung zugeschrieben werden. Das sorgt an der Börse für Fantasie bei Aktien wie Nel, die am Dienstag um satte 17,3 Prozent an der Heimatbörse zugelegt hat. Das dürfte den Shortsellern alles andere als schmecken.

Den vollständigen Artikel lesen ...