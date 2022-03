Die Deutsche Post erreichte 2021 ein neues Rekordergebnis. Das operative Ergebnis sprang um 65 % auf 8,0 Mrd. Euro. Auch Geberit legte heute früh Rekordzahlen für 2021 vor. Der vollständige Jahresbericht weist ein Rekordumsatzwachstum von rund 16 % aus. PepsiCo pausiert sein Geschäft in Russland nur teilweise. Der Verkauf von Softdrinks wird temporär eingestellt, aber Grundnahrungsmittel wollen die Amerikaner weiter verkaufen.Der Handel in Asien teilt sich heute früh in China und den Rest auf. Während die chinesischen Benchmarks unter den ...

