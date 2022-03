News von Trading-Treff.de DAX sucht nach einem Boden: Chartbild um 13000 bereits ausreichend? In der Zwischenzeit steht Gold nahe seinem Allzeithoch. Spannung an der 13000 im DAX Nach dem negativen Wochenstart mit dem schnellen Reversal und einem kurzem Plus am Montag startete der DAX am Dienstag ebenfalls wieder im Minus und zeigte direkt, wie schnell die Käufer an den Markt zurückkommen können. Der Schwung auf der Oberseite in der ersten Handelsstunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...