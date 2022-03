NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Danone nach dem Kapitalmarkttag von 75 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Da der Lebensmittlekonzern seine Profitabilitätsziele niedriger angesetzt habe, stehe nun das Wachstum im Fokus, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin kürzte ihre Gewinnschätzungen für dieses und das kommende Jahr. Den angestrebten Turnaround hält sie indes für erreichbar und umso attraktiver, da dieser von einem neuen Managementteam vorangetrieben werde./tav/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 21:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

DANONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de