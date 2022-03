Das Geschehen rund um den Ukraine-Krieg dominiert weiter auch den Aktienhandel. Am Mittwochmorgen deutet sich ein neuer Erholungsversuch an. Etwa eine halbe Stunde vor dem Xetra-Start wird der DAX bei 13.275 Punkten gesehen und damit über drei Prozent höher als zum Handelsende am Vortag. Die Öl- und Gaspreise steigen, internationale Konzerne ziehen sich aus Russland zurück, diplomatische Bemühungen ...

