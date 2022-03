Der Immobilienmarkt boomt. Vor allem in Deutschlands Metropolen wird das Angebot immer knapper und kostspieliger. Zunehmend rücken mittelgroße Städte ins Blickfeld von Käufern. Warum es sich lohnt, jetzt in Immobilien in B-Standorten zu investieren, erklärt Christian Vogrincic, Vorstand und CEO der CV Real Estate AG. In Deutschlands großen Metropolen München, Hamburg, Berlin und Co. ist der Immobilienmarkt weitestgehend gesättigt. Massive Preisanstiege, fehlende Flächen und die anhaltende Suburbanisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...