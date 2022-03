Brenntag hat 2021 dank einer guten Entwicklung in beiden Geschäftsbereichen das operative Ergebnisziel übertroffen. 2021 stieg der Umsatz auf 14,38 (Vorjahr 11,77) Mrd. Euro. Der Rohertrag, definiert als Umsatzerlös abzüglich Wareneinsatz, kletterte von 2,87 Mrd. Euro auf 3,37 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte auf 1,34 (1,058) Mrd. Euro zu und fiel damit besser aus als von BRENNTAG erwartet. Der auf die Aktionäre entfallende Konzerngewinn lag bei 448,3 (467) Mio. Euro. Je Aktie verdiente der Essener Konzern 2,90 (3,02) Euro.



In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwartet BRENNTAG, dass das operative EBITDA im Geschäftsjahr 2022 zwischen 1,45 und 1,55 Mrd. Euro liegen wird. Die Aktionäre sollen in den Genuss einer höheren Dividende von 1,45 Euro je Aktie kommen. Im Vorjahr zahlte Brenntag 1,35 Euro je Anteilsschein. Für das laufende Jahr stellt der Chemikalienhändler weiteres Wachstum in Aussicht.



