FRANKFURT (dpa-AFX) - In einer vom europäischen Bankensektor angeführten Aktienmarkt-Erholung sind die Titel der Deutschen Pfandbriefbank am Mittwoch weit nach oben gesprungen. Nach den Zahlen des Immobilienfinanzierers schossen sie am Morgen um 17,4 Prozent hoch. Sie machten damit einen Teil der jüngsten Kursverluste wett. Für die 10-Euro-Marke, bei der auch die 200-Tage-Linie verläuft, reichte es aber nicht.

Das im SDax enthaltene Unternehmen hat sein Gewinnziel im zweiten Corona-Jahr auch dank einer verbesserten Lage bei Kreditausfällen übertroffen. Die Analysten von Pareto Research sprachen von einem besser als erwarteten vierten Quartal und lobten außerdem eine deutlich höher als erwartete Dividende. Sie sehen ihre Kaufempfehlung der Aktien von alldem untermauert, zumal bei der Pfandbriefbank auch keine direkten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu erwarten seien. Die Bewertung sei attraktiv, auch vor dem Hintergrund einer mehr als 10-prozentigen Dividendenrendite./tih/jha/