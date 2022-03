Linz (www.anleihencheck.de) - Das Britische Pfund (GBP) kann sich seit Beginn des Ukrainekrieges relativ gut behaupten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die geographische Distanz zur Ukraine helfe dem Pfund und rücke vielmehr den Euro und die Währungen Polens, Tschechiens und Ungarns in den Brennpunkt. Das Pfund habe gegenüber dem Euro leicht aufwerten können und EUR/GBP habe am Montag den Tiefstwert von 0,8201 erreicht. Inzwischen stehen wir wieder über 0,8300, so Oberbank. ...

