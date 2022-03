Köln (www.fondscheck.de) - Der Februar wurde von der Eskalation der Spannungen zwischen Russland und den westlichen Staaten dominiert, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Defensiv Fonds (ISIN LU0163675910/ WKN 214466).Am 24. Februar habe Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Der Sauren Global Defensiv A habe im Februar einen Wertrückgang in Höhe von 0,8% verzeichnet, womit er sich in Anbetracht des schwachen Marktumfelds noch relativ gut habe halten können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...