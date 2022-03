Hamburg (ots) -Seit 2021 arbeitet Lottoland klimaneutral und ist damit Vorreiter unter den Online-Lottoanbietern. Dies ist durch die internationale Norm ISO 14064 zertifiziert. Jetzt geht Lottoland einen Schritt weiter in Sachen Klimaschutz und ist dafür Partnerschaften mit Organisationen wie myclimate.org und tree-nation.org eingegangen. Bis heute wurden über die von Lottoland geförderten Projekte beinahe 110.000 Tonnen CO2 eingespart. Das Besondere: Alle Spieler schützen mit ihren auf Lottoland.com abgegebenen Tipp das Klima, da ein Teil des Einsatzes automatisch für Klima- und Umweltschutzprojekte verwendet wird. Für Spieler ergeben sich dabei keine Mehrkosten.Folgende internationale Projekte werden unterstützt:Klimaschutz durch AufforstungZusammen mit der Partnerfirma tree-nation.com konnte Lottoland bislang die Wiederaufforstung von 800 Hektar Wald realisieren. Dies entspricht einer Fläche von 1.000 Fußballfeldern. Dabei wurden Projekte auf drei Kontinenten unterstützt, und zwar in Europa, Afrika und Südamerika. Die gepflanzten Bäume binden jährlich etwa 150.000 Tonnen CO2.Strom durch Sonnenenergie für die Dominikanische RepublikEine weitere Maßnahme der Lottoland-Klimaschutz-Initiative ist die Förderung von Solarstrom in der Dominikanischen Republik in einem Klimaschutzprojekt von myclimate. Um eine Alternative zu hauptsächlich durch Erdöl erzeugtem Strom zu bieten, wurden im Karibikstaat 264.000 Solarmodule installiert. Diese produzieren jährlich 100 Giga-Watt-Stunden emissionsfreien Strom. Das entspricht einer Einsparung von 31.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Zusätzlich wurden auf diese Weise 53 feste Arbeitsplätze geschaffen. Es handelt sich um die größte Solarstromanlage in der gesamten Karibik.Klimaschutz durch Bewahrung natürlicher ÖkosystemeKlima- und Umweltschutz gehen Hand in Hand. Das beweist das von Lottoland finanzierte myclimate Klimaschutzprojekt im Norden Tansanias. Die einheimische Bevölkerung erhält Unterstützung, um Landflächen nachhaltig zu bewirtschaften. Zudem wird aktiv gegen Wilderei vorgegangen, um die Tierwelt zu bewahren. Das bietet auch Wildtieren wie Elefant, Wildhund oder Löwe und über 250 Vogelarten Schutz vor illegaler Jagd. Durch nachhaltiges Wirtschaften konnten zudem 40.000 Hektar Wald vor der Abholzung gerettet und 125.000 Hektar ursprüngliches Ökosystem für die Dorfgemeinschaft erhalten werden. Bilanz der Maßnahmen: 150.000 Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr.Über LottolandLottoland ist mit über 14 Millionen Kunden ein weltweit führender Glücksspielanbieter mit einer EU-Glücksspiellizenz der maltesischen Regulierungsbehörde (MGA) sowie weiteren Glücksspiellizenzen u.a. in Großbritannien, Irland, Italien, Schweden, Südafrika und Australien. Bei Trusted Shops bewerten Kunden das Unternehmen mit durchschnittlich 4,8 von 5 möglichen Sternen (mehr als 55.000 Bewertungen).Lottoland setzt sich für eine streng regulierte und kontrollierte Öffnung von Lottomärkten ein und unterstützt die Responsible Gaming Foundation.Lottoland übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und kümmert sich mit der Lottoland Foundation um bessere Chancen für Menschen, Tiere und unsere Umwelt.Weitere Informationen zu Lottoland: lottoland.com und auf www.lottolandcorporate.com.Informationen zur Lottoland Foundation: https://www.lottolandfoundation.comPressekontakt:Lottoland Pressebüroc/o FaktenkontorTel.: +49 (0)40 253 185 124E-Mail: lottoland@faktenkontor.deOriginal-Content von: Lottoland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144572/5166012