Das Ende der Homeoffice-Pflicht treibt die Omikron-Sorgen der Deutschen. Die Büroetagen füllen sich, das Infektionsgeschehen steigt wieder an. Dass es einen infektionsfreien Sommer gibt, davon gehen Expertinnen und Experten nicht aus: Virologe Christian Drosten erklärte im Coronavirus-Update des NDR kürzlich, dass er zwar nicht von einer ungebändigten Welle ausgehe, das Infektionsgeschehen aber weiter hoch sein würde. Die Realität gäbe genug Beispiele: So sei die Omikron-Welle in Südafrika im Hochsommer weiter steil angestiegen. Noch ...

