Das "Team of Experts" in der Sparte Property beim Industrieversicherungsmakler MRH Trowe hat mit Markus Mehlis einen neuen Leiter. In diesen Teams bündelt und steuert die Maklergruppe ihre fachliche Expertise der einzelnen Sparten. Markus Mehlis ist neuer Head of Property beim Industrieversicherungsmakler MRH Trowe. Der Versicherungskaufmann tritt die Nachfolge von Peter Rein an, der die Niederlassungsleitung des CorporateBereichs von MRH Trowe am Standort Frankfurt übernimmt. Mehlis soll das "Team ...

