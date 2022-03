Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Der Engpass und das Risiko einer Stagflation werden die Normalisierung der EZB-Politik nicht verhindern. Stichworte: Flexibilität und Datenabhängigkeit, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française Asset Management.Die Europäische Zentralbank (EZB) veranstalte am 10. März ihre vierteljährliche Pressekonferenz. Der EZB-Rat werde seine makroökonomischen Prognosen mit mehr Inflationsdruck, aber Abwärtsrisiken für das Wachstum anpassen. Die EZB könnte die schrittweise Normalisierung ihrer Geldpolitik trotz der Unsicherheiten aufgrund des Einmarsches Russlands in der Ukraine fortsetzen. ...

