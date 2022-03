Die Papiere von Continental haben am Mittwoch in einem allgemein deutlich erholten Marktumfeld schwankend hohe Kursgewinne erzielt. Nach einem Spitzenplus von 6,7 Prozent infolge der vorgelegten Jahreszahlen betrug der Aufschlag zuletzt noch 4,7 Prozent. Die Anteile hatten sich am Vortag bereits auf Erholungskurs begeben, als Zahlen des mit Continental verflochtenen Konkurrenten Schaeffler bei Anlegern gut ankamen.Continental verdient nach zwei harten Verlustjahren in Folge wieder deutlich besser, ...

