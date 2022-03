Die Zeiten praktisch kontinuierlich steigender Aktienkurse, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, scheinen vorüber zu sein. Seit einigen Wochen sind die Kurse so volatil wie seit Jahren nicht mehr. Der DAX hat seit Jahresbeginn schon knapp 20 % eingebüßt und könnte vielleicht sogar noch weiter fallen. Da kommt eine ordentliche Dividende gerade recht. Denn hat man Aktien in seinem Depot, die eine hohe Dividende zahlen, kann man sich über ein stetiges Nebeneinkommen freuen und muss sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...