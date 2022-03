Uddel/Essen (ots) -Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat gleich fünf Kalbfleischprodukte der Marke GOURMET mit Gold ausgezeichnet: Kalbsmedaillons mit Trüffelmarinade, Kalbsrückensteak mit Trüffelmarinade in Skinpacks sowie die Sous-vide-Produkte Kalbs-Bäckchen, Kalbs-Ossobuco und Kalbsschaufelbraten. Die Produkte aus dem SB-Bereich sind für den alltäglichen und unkomplizierten Einsatz optimal. Das unternehmenseigene Qualitätssicherungssystem "Safety Guard" stellt eine lückenlose Rückverfolgbarkeit sicher.Die DLG prüft in umfassenden, unabhängigen und anonymisierten Tests die Qualität, Verpackung und Deklaration der eingereichten Produkte und bewertet diese in einem objektiven Gutachten.Das Kalbfleisch des Weltmarktführers VanDrie Group ist besonders zart und vielseitig einsetzbar. Die Kalbfleisch-Artikel der Marke GORMET eignen sich sehr gut für den spontanen und einfachen Verzehr. So sind die Skinverpackungen mit kleinen Packungseinheiten bis zu vier Wochen ab Produktion haltbar und lassen sich ohne Qualitätsverlust einfrieren und bei Bedarf wieder auftauen. Die Sous-vide-Produkte sind vorgegart und mit Soße vakuumverpackt. Für den Verzehr werden die hochwertigen Kalbfleischgerichte im Wasser langsam und bei kontrollierter Temperatur gegart. Das Fleisch wird dadurch besonders zart und die Nährstoffe bleiben erhalten. Die ausgezeichneten Produkte sind ab sofort mit der glänzenden Goldmedaille auf der Verpackung im SB-Bereich deutscher Supermärkte erhältlich.Hochwertiges Kalbfleisch mit GarantieArtgerechte Tierhaltung und hohe Produktqualität sind für deutsche Verbraucher bei der Wahl des Fleisches wichtig. Alle Artikel der VanDrie Group sind nach den Vorgaben von "Safety Guard" produziert und mit dem Qualitätssiegel zertifiziert. Dies garantiert artgerechte Tierhaltung, kontrollierte Prozesse innerhalb der Produktionskette und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit. Diese Siegel schaffen Vertrauen bei den Verbrauchern für die Kalbfleisch-Spezialitäten der VanDrie Group.Pressekontakt:Redaktionsbüro Kalbfleischc/o Seidl PR & Marketing GmbHDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: +49 (0)201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comwww.kalbfleisch.infoOriginal-Content von: VanDrie Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161913/5166163