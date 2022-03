Electreon beabsichtigt, durch eine Zusammenarbeit mit Destia, dem größten Infrastrukturdienstleister und führenden Anbieter von Ladeinfrastrukturdiensten in Finnland, in den finnischen Markt einzutreten. Die Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet und werden im Rahmen der Zusammenarbeit potenziellen Kunden zunächst die kabellose Ladelösung demonstrieren, indem sie das kabellose System von Electreon in ein Elektro-Nutzfahrzeug integrieren. Dadurch haben Flottenbetreiber die Möglichkeit, die Vorzüge des kabellosen Ladens im Betrieb zu erleben.

Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung von Projekten für das kabellose Laden im Gewerbebereich, bei denen das kabellose Ladesystem von Electreon und die damit verbundenen Betriebs- und Wartungsdienstleistungen als Teil der "Charging as a Service"-Lösung von Destia angeboten werden könnten. Destia bietet Lösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen für Unternehmen und den gewerbsmäßigen Transport an und bedient Kunden wie Busbetreiber, Logistikunternehmen, Fahrzeughersteller und Taxiunternehmen.

Beide Unternehmen sehen ein großes Potenzial für Projekte im Bereich kabelloses Laden und kabelloser elektrischer Straßensysteme (ERS) in Finnland für verschiedene Einsatzgebiete wie Busse, Lieferwagen, Transporter und Taxis. Der ERS-Ausbau kann zur Senkung des Treibhausgasausstoßes im Verkehrssektor und der Schaffung der Voraussetzungen für die Vermarktung von Elektrofahrzeugen beitragen.

Mit dieser Absichtserklärung will Electreon seine Strategie einer Durchdringung des nordischen Marktes beschleunigt umsetzen, denn für diesen Markt besteht ein enormes Potenzial, dass sich die Elektromobilität früh durchsetzen könnte. Maher Kasskawo, ein Spezialist für Elektromobilität bei einem der führenden öffentlichen Verkehrsbetriebe der nordischen Region, kam kürzlich als Business Development Manager für Skandinavien zu Electreon, um die Maßnahmen des Unternehmens zu leiten. Maher Kasskawo hat bereits mehrere Jahre Erfahrung im Bereich der Einführung und des Betriebs von E-Bussen und Ladesystemen in Skandinavien gesammelt.

"Wir freuen uns sehr über die Gründung der Partnerschaft zwischen Destia und Electreon auf dem finnischen Markt. Die Bündelung der Stärken von Destia bei Ladeinfrastruktur und entsprechenden Dienstleistungen mit der nahtlosen Technologie von Electreon im Bereich des statischen und dynamischen kabellosen Ladens wird zu einer wettbewerbsfähigen Lösung für viele Unternehmen im Transportsegment führen", sagte Maher Kasskawo, Business Development Manager, Electreon.

"Das kabellose Laden hat vor allem im gewerblichen Transportsegment ein großes Potenzial, da es ohne optische Beeinträchtigungen und Kabel vollständig in die Infrastruktur integriert werden kann. Die kabellose Ladetechnologie von Electreon kann unsere ‚Charging as a Service"-Lösung für Elektrofahrzeuge gut ergänzen", so Jere Jokinen, Head of EV Charging bei Destia.

Über Electreon

Electreon ist ein weltweit führender Anbieter von kabellosen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV). Das Unternehmen bietet eine durchgehende Ladeinfrastruktur und Ladedienste, die den Bedürfnissen und Effizienzanforderungen von Flottenbetreibern in den Bereichen Shared-, öffentlicher und gewerblicher Verkehr sowie von Verbrauchern Rechnung tragen. Die proprietäre Induktionstechnologie lädt dynamisch (während der Fahrt) und statisch (während des Stands) schnell und sicher Elektrofahrzeuge auf, um die Reichweitenproblematik zu beseitigen, die Gesamtkosten für den Besitz eines Elektrofahrzeugs zu senken und die Akkukapazitätsanforderungen zu reduzieren und ist damit eine der ökologisch nachhaltigsten, skalierbarsten und überzeugendsten Ladelösungen, die derzeit verfügbar sind. Gemeinsam mit Städten und Flottenbetreibern arbeitet Electreon an einer CaaS-Plattform (Charging as a Service), die eine kosteneffiziente Elektrifizierung öffentlicher, gewerblicher und autonomer Flotten ermöglicht und so für einen reibungslosen, kontinuierlichen Betrieb sorgt. Weitere Informationen finden Sie unter electreon.com.

Über Destia

Destia ist der größte Infrastrukturdienstleister Finnlands. Unsere Dienstleistungen umfassen den gesamten Infrastrukturlebenszyklus, von der Planung über den Bau bis zur Instandhaltung. Wir schaffen Innovationen im Städtebau und intelligente Infrastrukturlösungen, die den Personen-, Güter-, Dienstleistungs- und Energieverkehr als Teil des Lebens in Skandinavien erleichtern. Mit dem einzigartigen Gefühl für Infrastruktur von mehr als 1.600 Fachleuten bauen wir die Infrastruktur der Zukunft. 2020 erwirtschaftete Destia einen Umsatz von rund 565 Millionen Euro. Destia ist ein Unternehmen der internationalen Colas-Gruppe. www.destia.fi/en/

