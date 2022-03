Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Die Fondsanlagegesellschaft Apo Asset Management GmbH (apoAsset) hat ihren Fonds apo Vivace INKA (ISIN DE000A0M2BQ0/ WKN A0M2BQ) strategisch neu ausgerichtet und umbenannt: Der "apo Vivace Megatrends" investiert künftig in ausgewählte Megatrends mit möglichst gutem Wachstumspotenzial - vor allem in Form von ETFs, so die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

