Mainz (ots) -Kinder in der Ukraine zu unterstützen, das ist das Ziel von zwei Benefizkonzerten, die 3sat am 12. und 19. März 2022, jeweils um 20.15 Uhr, in seinem Programm zeigt.Aus Solidarität mit den ukrainischen Opfern und Leidtragenden des völkerrechtswidrigen russischen Angriffs auf die Ukraine gaben die Geigerin Anne-Sophie Mutter, die Münchner Philharmoniker, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das Bayerische Staatsorchester am 8. März 2022 das "Benefizkonzert zugunsten der Ukraine" in der Isarphilharmonie. 3sat zeigt das Konzert am Samstag, 12. März 2022, um 20.15 Uhr, in seinem Programm (Erstausstrahlung).Unter Leitung des Dirigenten Lahav Shani stehen die Symphonie Nr. 5 c-Moll sowie das Konzert für Violine und Orchester D-Dur von Ludwig van Beethoven auf dem Programm. Die Erlöse aus dem Konzert kommen der Organisation "Save the Children" zugute, alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler verzichten auf ihre Honorare. "Save the Children" ist seit 2014 in der Ukraine tätig und leistet wichtige humanitäre Hilfe für Kinder und ihre Familien. "Jeder kann und muss jetzt helfen. Worte allein genügen nicht. Dies ist eine furchtbare humanitäre Katastrophe. Wir müssen mit den Menschen in der Ukraine zusammenstehen", appelliert Anne-Sophie Mutter.Am Samstag, 19. März 2022, 20.15 Uhr, dirigiert Christoph Eschenbach das Konzerthausorchester Berlin (Erstausstrahlung) beim "Solidaritätskonzert für die Ukraine". Chefdirigent Eschenbach und sein Orchester widmen das Konzert, das am 17. März 2022 gegeben wird, ukrainischen Kindern und ihren Familien. Die Erlöse gehen an das SOS-Kinderdorf Ukraine für sofortige Hilfsmaßnahmen. Christoph Eschenbach: "Ich bin im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, war selbst ein Flüchtlingskind und weiß daher, welche tiefen Wunden Krieg hinterlässt. Nun muss ich das furchtbare Leid sehen, das über die Menschen in der Ukraine gekommen ist, durch ein Regime, das ein Land überfällt und somit unsere Demokratie". Es sei ihm ein persönliches Anliegen, mit seinem Orchester ein Zeichen zu setzen.Das Konzert beginnt mit einer Neukomposition des ukrainischen Komponisten und Cellisten Eduard Resatsch, die unmittelbar nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine entstand. Mit dem viereinhalbminütigen Werk "UKRAINA - den Opfern des Krieges" setzt er sich mit dem Krieg in seiner Heimat auseinander. Es folgen Dimitri Schostakowitschs Sinfonie Nr. 8 in c-moll op. 65, die im Sommer 1943 entstand und musikalisch beeindruckend von Schostakowitschs Erfahrungen in der Kriegszeit erzählt, sowie sein erstes Cellokonzert, interpretiert vom Cellisten Bruno Philippe.Das Konzert mit Anne-Sophie Mutter aus der Isarphilharmonie wird am Sonntag, 13. März 2022, um 9.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen gezeigt.