Sun Air wird die Flugzeuge Gulfstream G650ER und Gulfstream G700 betreiben, die schnellsten Ultralangstrecken-Geschäftsjets, sowie einen Helikopter und Wasserflugzeuge

HANOI (Vietnam), March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sun Group hat den Start von SUN AIR angekündigt, dem allerersten Luxusunternehmen für Geschäftsluftfahrt in Vietnam, das Flugzeugmanagement und Privatjet-Charter anbietet. Sun Air bietet ein Höchstmaß an Komfort, Bequemlichkeit und Privatsphäre und hebt den Luxusflugverkehr in Vietnam auf ein neues Niveau.



Ganz gleich, ob Kunden geschäftlich oder privat reisen, Sun Air bietet einen maßgeschneiderten Reiseservice, der auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Sun Air betreibt die hochmodernen Gulfstream G650ER und Gulfstream G700, die den Rekord für den weitesten und schnellsten Flug in der Geschichte der Geschäftsluftfahrt und die marktführende Position in Bezug auf Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit halten.

Neben der Business-Jet-Flotte bietet Sun Air auch Rundflüge mit Wasserflugzeug und Helikopter an, die Touristen eine außergewöhnliche Besichtigung der spektakulären und unverwechselbaren Schönheit Vietnams ermöglichen.

Der Start des Premium-Charterunternehmens kommt in einer Zeit der boomenden Nachfrage nach weltweiten privaten Reiseerlebnissen in Sicht, ein Trend, der sich nach großen Bailouts im Zusammenhang mit COVID-19 beschleunigt hat.

Laut einer Marktstudie des Luftfahrtberatungsunternehmens ARGUS International hat sich die private Luftfahrt schneller erholt als viele Branchen, einschließlich der Fluggesellschaften. Zu diesem Zeitpunkt hat der private Flugverkehr heute im Vergleich zu 2019 sogar um etwa 15 % zugenommen. Darüber hinaus haben wohlhabende Menschen, die aufgrund der wahrgenommenen gesundheitlichen Vorteile der Vermeidung überfüllter Flughäfen und Verkehrsflugzeuge in Scharen auf die private Luftfahrt umgestiegen sind, inzwischen auch die Zeitersparnis und die Produktivitätsvorteile entdeckt - ein Zeichen dafür, dass das zunehmende Interesse an der privaten Luftfahrt möglicherweise von Dauer sein wird.

"Der Start von Sun Air steht ganz im Sinne der nachhaltigen Entwicklung der Sun Group. Sun Air ist nicht nur ein neues Element im Bild des Ökosystems der Sun Group von Produkten und Dienstleistungen mit "Qualitätsklassenunterschied", sondern trägt auch wesentlich dazu bei, die Entwicklung der gehobenen allgemeinen Luftfahrt zu öffnen, ein potenzielles Feld in wohlhabenden Ländern", so Herr Dang Minh Truong - Vorsitzender der Sun Group Corp.

Zwei brandneue Ultralangstreckenflugzeuge des Typs Gulfstream G650ER werden ab dem dritten Quartal 2022 von Sun Air betrieben. Darüber hinaus werden bis 2025 eine Gulfstream G700, ein Helikopter und zwei Wasserflugzeuge die wachsende Flotte ergänzen. Mit Blick auf die weitere Zukunft sind auch die Boeing Business Jets (BBJ) und Airbus Corporate Jets (ACJ) mit Großkabine, Inbegriffe von Luxus und Raffinesse im Bereich der Business-Jets, Teil des Fünfjahresplans von Sun Air.

In den letzten 15 Jahren hat die Sun Group, der führende Entwickler in Vietnam, durch ihre renommierten Tourismusmarken ununterbrochen preisgekrönte Wahrzeichen für Vietnam erschaffen, darunter die Sun World-Vergnügungsparks, insbesondere Sun World Ba Na Hills und seine weltberühmte Golden Bridge, die Resorts und Hotels der Sun Hospitality Group, zu denen das prächtige InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, das JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, das Hotel de la Coupole und die MGallery Sapa gehören, und Sun Property, einen Anbieter von hochwertigen Immobilien. Daneben investiert die Sun Group auch stark in andere wichtige Verkehrsinfrastrukturen in ganz Vietnam, wie den Van Don International Airport, den allerersten Flughafen in Privatbesitz in Vietnam, und den Halong International Cruise Port.

Sun Air gilt als perfekte Brücke, die alle außergewöhnlichen Produkte und Dienstleistungen innerhalb des Ökosystems der Sun Group verbindet und so "das allererste exklusive, zuverlässige, komfortable und letztendlich beste Privatjet-Erlebnis in Vietnam" schafft und liefert.