Das März-Event von Apple ist nie das Highlight des Jahres. Es ist reserviert für kleinere Updates und immer einigen Neuheiten am Rande. So konnte das Schwergewicht an der Nasdaq auch heute niemanden an der Börse überraschen.Mit "Peak Performance" ist Apple (US0378331005) heute angetreten. Herausgekommen ist allerdings nur eine Zwischenlösung, die weder Fisch noch Fleisch ist. Ohne Zweifel konnte man die Latte in Bezug auf Performance noch einmal höher legen, aber ein neuer Blockbuster war heute nicht dabei. Entsprechend enttäuscht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...