Mainz (ots) -Woche 10/22Donnerstag, 10.03.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:22.50 ZDF Magazin Royale(vom 6.3.2022)23.20 MAITHINK X - Die ShowIm SUV zur Lösung der Klimakrisemit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 6.3.2022)23.50 Studio SchmittLate-Night-Show0.25 Game Two #239Videospielmagazin0.55 MonkMr. Monk und der Draufgänger1.35 MonkMr. Monk belastet ein Fehlurteil2.15 LukasComedy-Serie mit Dirk BachDer Kritiker2.45 LukasComedy-Serie mit Dirk BachDas Horrorvideo3.15 LukasComedy-Serie mit Dirk BachDas Kopftuch3.45 LukasComedy-Serie mit Dirk BachLiebe und andere Krankheiten4.10 LukasComedy-Serie mit Dirk BachDer ältere Mann4.40 LukasComedy-Serie mit Dirk BachDer Werbespot5.10 LukasComedy-Serie mit Dirk BachCocos Kinderwunsch5.40 Lukas-6.10 Comedy-Serie mit Dirk BachFlora privat(Die Sendung "Lukas: Rivalen" wurde auf Freitag, 11.03.2022, verschoben.)Freitag, 11.03.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:6.10 LukasComedy-Serie mit Dirk BachRivalen(Text und weitere Angaben s. 10.3.2022)6.40 LukasComedy-Serie mit Dirk BachDie Kündigung7.10 Father BrownDer unsichtbare Mann7.55 MAITHINK X - Die ShowIm SUV zur Lösung der Klimakrisemit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 6.3.2022)Deutschland 2022(Die Sendung "Father Brown: Das zerbrochene Schwert" entfällt. Weiterer Ablauf ab 8.20 Uhr wie vorgesehen.)Woche 11/22Sonntag, 13.03.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:23.55 neoriginalIch dich auch!Der Delfin0.25 neoriginalIch dich auch!Der Schichtsalat0.50 Box 21Eingesperrt1.35 Box 21Nicht aufgeben2.20 Broadway Therapy(She's Funny That Way)(Die Sendung "Filmgorillas" entfällt. Weiterer Ablauf ab 3.50 Uhr wie vorgesehen.)Montag, 14.03.Bitte Zeitkorrekturen beachten:2.35 Die AnstaltPolitsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner3.15 Waschen, Schneiden, Leben!Mein neues Ich4.00 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensUSA - Wer beherrscht Amerika?4.45 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensAntarktis - Expedition in die Zukunft5.30 Terra X-6.15 Faszination Erde - mit Dirk SteffensArgentinien - Geboren aus ExtremenPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5166433