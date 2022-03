Verbund schließt die zweite Investition in Spanien ab und erwirbt 70 Prozent an vier von Capital Energy entwickelten Windparks und einer Photovoltaikanlage in Spanien. Die vier Windkraft-Gesellschaften bzw. eine Photovoltaik-Projektgesellschaft werden eine Gesamtkapazität von 171 MW haben und bestehen aus vier Projekten im Süden und einem weiteren im Norden Spaniens. Die Anlagen befinden sich derzeit im Bau und werden schrittweise zwischen Q2 2022 und Q1 2023 in Betrieb genommen. Darüber hinaus befinden sich drei PV-Hybridisierungsprojekte im Süden Spaniens mit einer Gesamtleistung von rund 80 MW in Entwicklung. Zusammen werden diese fünf Anlagen jährlich fast 400.000 Megawattstunden (MWh) nachhaltig erzeugte Energie liefern - das entspricht dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...