Der Online-Riese Amazon beteiligt sich an Forschungen zum chemischen Recycling sowie der Entwicklung neuer, biologisch abbaubarer Kunststoffe. Das teilte Amazon mit. Demnach beteiligt sich der Onlinehändler und Cloudspezialist an einem Forschungskonsortium des US-amerikanischen Energieministeriums mit dem Namen "Bottle". Bottle steht für "Bio-Optimized Technologies to keep Thermoplastics out of Landfills ...

