FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Givaudan nach einem Investorentreffen mit Vorstandschef Gilles Andrier auf "Hold" mit einem Kursziel von 3900 Franken belassen. Wenig überraschend, hätten sich die Diskussionen um die Inflation und die Risiken für das Geschäft des Aromen- und Duftstoffherstellers aufgrund einer schwächeren Verbrauchernachfrage gedreht, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das direkte Engagement Givaudans in Russland und der Ukraine sei zugleich äußerst begrenzt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 07:40 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

