HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG von 53 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts der geopolitischen Unsicherheiten habe die Beteiligungsgesellschaft ihre Prognosen zurückgezogen, was aber nicht sonderlich überrascht habe, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig sorgten indes die Lieferkettenprobleme der Wirtschaft, hohe Energiepreise und die Furcht vor einer Wirtschaftsflaute für weitere Risiken für die Schätzungen. Nach dem Kursrutsch hält der Analyst die Aktien aber weiterhin für attraktiv./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1TNUT7

