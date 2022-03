Der Burger-Konzern schließt vorübergehend die 850 Filialen in Russland, bei Lohnfortzahlung für die rund 62.000 Angestellten. Die rund 100 Filialen in der Ukraine bleiben ebenfalls zu. Inzwischen sind COCA-COLA und PEPSICO auf die Boykottlinie eingeschwenkt. Zu den weiteren US-Unternehmen, die den Betrieb in Russland vorläufig ruhen lassen, gehören STARBUCKS und YUM! BRANDS.



