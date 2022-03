Aufbruchsstimmung bei der Deutschen Post. 2021 wurde der Gewinn auf ein Rekordergebnis gesteigert, das beflügelt. Alle fünf Geschäftsbereiche hätten zur besten Geschäftsentwicklung bisher beigetragen, so die Post.

Das Logistikunternehmen konnte im vergangenen Jahr den Umsatz um 22,5 Prozent auf 81,7 Milliarden Euro steigern. Das operative Ergebnis wuchs sogar um 65 Prozent auf acht Milliarden Euro. Damit wurden die Prognosen deutlich übertroffen. Auch Aktionäre sollen nun von der ausgezeichneten Geschäftslage profitieren. In der Hauptversammlung schlägt das Management eine Dividende in Höhe von 1,80 Euro je Aktie vor, 45 Cent mehr als im Vorjahr. Zudem kündigte der Konzern einen Aktienrückkauf im Umfang von bis zu zwei Milliarden Euro an.

Das Kursniveau der Aktie liegt derzeit bei etwa 43,40 Euro, ein Plus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vortag.

Der Konzern konnte vom weltweit angestiegenen Onlinehandel profitieren und will dieses Niveau auch im laufenden Jahr beibehalten. Eine Abweichung von fünf Prozent nach oben und unten wird erwartet. "In unserer Prognose sind die derzeitig schwer abschätzbaren Auswirkungen des Konflikts in Osteuropa auf das globale Wirtschaftswachstum und die weltweiten Transportmärkte nicht enthalten. Jetzt geht es zunächst darum, den Menschen im Kriegsgebiet zu helfen, die Sicherheit aller unserer Beschäftigten zu gewährleisten und die globalen Lieferketten am Laufen zu halten", sagte Frank Appel, Vorstandsvorsitzender von Deutsche Post DHL Group.

Bis 2024 soll der Gewinn moderat auf 8,5 Milliarden Euro wachsen. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass "der Onlinehandel seine Stärke beibehält und nach einer Normalisierungsphase sein strukturelles Wachstum fortsetzen wird", heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Post.

Die Deutsche Post ist auf Wachstumskurs und plant größere Investitionen. Der Free Cashflow, eine wichtige Kennzahl für die Liquidität eines Unternehmens, soll im Zeitraum 2022 bis 2024 auf etwa elf Milliarden Euro steigen.

Wegen der hohen Volatilität des Marktes durch den Ukraine-Krieg geriet auch die Aktie der Deutschen Post unter Druck. Bei einem Wert von ungefähr 40 Euro konnte sie sich allerdings stabilisieren und bietet somit eine Kaufchance für Anleger. Der Blick auf die guten Geschäftszahlen verrät, dass man von gesundem Wachstum ausgehen kann.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0005552004