In unserer Serie zum Kapitalschutz befassen wir uns heute im zweiten Teil mit Aktien aus dem LNG-Bereich, nachdem wir im ersten Teil Aktien aus dem Verteidigungssektor vorgestellt hatten. Das Potenzial für LNG-Gas haben wir in unserer Analyse vom Dienstag schon grundlegend umrissen. Heute präsentierten wir Ihnen zwei Aktien, die in diesem sehr speziellen Markt hervorragend positioniert sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...