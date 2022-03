Frankfurt/München, (ots) -MEDIENTAGE MÜNCHEN und die Deutsche TV-Plattform verleihen zum dritten Mal den Smart TV Award und zeichnen damit besondere Innovationen, Apps und Services rund um das vernetzte Fernsehen aus. Unterstützt wird der "Connect! The Smart TV Award" vom MedienNetzwerk Bayern. Als Verbandspartner ist der VAUNET mit an Bord.Ausgezeichnet werden die besten Connected TV Services in den Kategorien "Beste User Experience", "Beste technologische Innovation" sowie "Bestes Special Interest Angebot".Bewerben können sich alle Anbieter, deren Connected TV Services in Deutschland oder in der DACH Region verfügbar sind, unabhängig von dem Ort des Firmensitzes. In den jeweiligen Kategorien können auch realisierte künstlerische Ansätze für die Screennutzung von morgen eingereicht werden. Unter Connected TV Services werden Anwendungen verstanden, die auf einer oder auf allen der folgenden Plattformen genutzt werden können:- TV-Boxen, -Receiver oder -Sticks- Smart TV-Plattformen auf TV-Geräten- HbbTV-AnwendungenBewerbungen können bis zum 14. April 2022 über ein Webformular eingereicht werden, die Verleihung der Preise findet im Rahmen der Konferenz "Connect! The Future of TV" der MEDIENTAGE MÜNCHEN Ende Mai (Location & Datum tbd.) statt. Die Preise werden von der Jury vor Ort überreicht.Die Ausschreibungs- und Anmeldeinformationen sind hier abrufbar:https://medientage.de/connect-the-smart-tv-award-2022/Über die Gewinner des "Connect! The Smart TV Award" wird wie gewohnt eine hochkarätige Jury aus Branchenexpert:innen entscheiden:- Christine Gebhard, Chefredakteurin film-tv-video.de- Prof. Dr. Heidi Krömker, Leiterin des Fachgebietes, Vorsitzende des Prüfungsausschusses für den Studiengang Medientechnologie, TU Ilmenau- Jan Möllendorf, Managing Partner defacto x- Kathleen Schröter, Technologist & Alchemist- Torsten Zarges, Chefreporter dwdl.deAndre Prahl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen TV-Plattform: "Das Angebot smarter Services wächst kontinuierlich, Apps und HbbTV-Anwendungen sind aus unserer täglichen Mediennutzung nicht mehr wegzudenken. Technologisch innovative Dienste mit einer ausgezeichneten Usability haben die größten Chancen, Markt und Zuschauer zu überzeugen - und unsere Jury. Wir sind schon sehr auf die Bewerbungen für die dritte Ausgabe des Awards gespannt, den wir gemeinsam mit unseren Partnern MEDIENTAGE MÜNCHEN und dem MedienNetzwerk Bayern für die Branche etabliert haben."Stefan Sutor, Vorsitzender der Geschäftsführung der Medien.Bayern GmbH: "Die letzten beiden Jahre haben uns gezeigt, wie wichtig und relevant der Smart TV Award ist. Die turbulenten Corona Jahre haben die Entwicklungen im Bereich Connected TV deutlich beschleunigt und gehören deswegen auch ausgezeichnet. In diesem Jahr freuen wir uns besonders darauf, dass das Smart TV Special wieder als eigene Veranstaltung vor Ort stattfinden kann und wir abends den Award verleihen können inklusive Publikum."Über die Deutsche TV-PlattformDie Deutsche TV-Plattform ist ein Zusammenschluss von über 50 Mitgliedern, darunter private und öffentlich-rechtliche Sender, Streaming-Anbieter, Gerätehersteller, Internetunternehmen, Infrastrukturbetreiber, Service- und Technik-Provider, Forschungsinstitute und Universitäten, Bundes- und Landesbehörden sowie andere, mit den digitalen Medien befasste Unternehmen, Verbände und Institutionen. Ziel des eingetragenen Vereins ist seit seiner Gründung 1990 die Einführung digitaler Technologien auf Grundlage offener Standards.Über die MEDIENTAGE MÜNCHENDie MEDIENTAGE MÜNCHEN sind eine Veranstaltung der Medien.Bayern GmbH, der Dachgesellschaft für den Medienstandort Bayern. Zu den weiteren Veranstaltungen zählen die Lokalrundfunktage sowie das MEDIENTAGE Special "Connect! The Future of TV", das 2021 bereits zum siebten Mal stattfindet. Die Medien.Bayern GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und wird von der Bayerischen Staatskanzlei gefördert.Kontakt für MedienStefan Vollmer / Medien- und Öffentlichkeitsarbeit / Deutsche TV-PlattformTel. +49 151 22 676869 / vollmer@tv-plattform.de / www.tv-plattform.deKerstin Deixler / Teamlead PR & Marketing / MEDIENTAGE MÜNCHENTel.: +49 89 68 999 210 / Kerstin.Deixler@medientage.de / www.medientage.deOriginal-Content von: Medien.Bayern GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61644/5166591