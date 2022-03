Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag ist ein neuer Exchange-traded Fund von FlexShares auf Xetra und über Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF (ISIN IE0008ZGI5C1/ WKN A3C2DX) würden Anleger*innen die Möglichkeit erhalten, in eine Auswahl von etwa 100 börsennotierten Wertpapieren zu investieren, die laut Foxberry ein Engagement in die besten Unternehmen der Private Equity-Branche bieten würden. Der Hauptgeschäftszweck dieser Firmen müsse Private Equity sein, d. h. Investitionen in Unternehmen, fremdfinanzierte Übernahmen oder Management-Buy-outs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...