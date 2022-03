Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag sind vier neue Exchange-traded Funds von State Street Global Advisors auf Xetra und über Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Die vier ETFs würden sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens orientieren. Sie würden Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen bieten, die so ausgewählt und gewichtet seien, dass sie klimabezogene physische Risiken und Übergangsrisiken auf dem Weg zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft reduzieren und gleichzeitig die Chancen aus dieser Umstellung nutzen würden. ...

