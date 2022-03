Bonn (ots) -



Die EU verschärft die Sanktionen gegen Russland und Belarus. Im phoenix-Interview kündigte der EU-Außenbeauftrage Josep Borrell an, die EU werde gegen weitere 160 Personen restriktive Maßnahmen verhängen. "Dabei handelt es sich um 14 Oligarchen, die im Wirtschaftsbereich tätig sind und damit Ressourcen für das russische Regime bereitstellen, und 146 Mitglieder der russischen Föderation, die bei der Anerkennung des Donbass-Regimes beteiligt waren", so Borrell. Damit stehen nun 862 Einzelpersonen sowie 54 Einrichtungen auf der Sanktionsliste der EU. Darüber hinaus kündigte er die Ausdehnung der Sanktionen auf weitere Wirtschaftssektoren an. "Es gibt einige Sektoren, die Hochtechnologie und die Schifffahrt, die bislang noch nicht eingeschlossen waren, diese sind aber nun auch eingeschlossen in die Sanktionen", so der Außenbeauftragte. Außerdem werde das belarussische Bankensystem weiter eingeschränkt.



Das komplette Interview sehen Sie hier: https://youtu.be/bhET3g3qJ44



